Scabbia alla casa anziani a Arzo, contagiate 16 persone!

ARZO – Sedici persone malate di scabbia alla casa anziani Santa Lucia di Arzo. Fra di esse, anche un anziano degente. Il personale, i residenti e i loro parenti sono stati sottoposti a una terapia di prevenzione.

La scabbia è causata da un acaro, che arriva a deporre le uova sotto la cute delle persone e quando esse si schiudono causa forte prurito. È molto contagiosa.

Il via via di persone per le feste natalizie di certo non aiuta, nel senso che è possibile che più persone rispetto ad altri periodi siano a rischio contagio. A tutti è stata applicata la misure d’urgenza per la prevenzione, come specifica La Regione.