Clamoroso alla pensione La Santa: l'incendio sarebbe intenzionale!

VIGANELLO - In relazione al principio di incendio avvenuto il 28.12.2019, poco prima delle 6.30, in uno stabile di via Merlina a Viganello, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è stata arrestata una 28enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese.

L'ipotesi di reato è quella di incendio intenzionale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Pablo Fäh.

Gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti proseguono.

Non verranno pertanto rilasciate ulteriori informazioni.