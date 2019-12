Sempre più ricchi. La classifica dei 'Paperoni' del mondo: c'è ancora Bezos al comando

MONDO – Che 2019 è stato per il fondatore e proprietario di Facebook – ma non solo – Mark Zuckerberg? Per alcuni orribile, visti e considerati i ripetuti errori del social network nella violazione della privacy degli utenti. Per altri semplicemente straordinario. E, economicamente parlando, non potrebbe essere altrimenti. Il suo patrimonio personale – scrive il Corriere della Sera – è cresciuto di 27.4 miliardi di dollari permettendogli di raggiungere il quinto posto nella classifica di Bloomberg riservata ai 500 uomini più ricchi del mondo con 79,4 miliardi.

(sempre) più ricchi

Tanti, tantissimi, imprenditori hanno visto crescere il proprio patrimonio nel corso del 2019. Stando alle cifre di Bloomberg, solo 52 miliardari su 500 hanno visto diminuire il proprio patrimonio. Tra questi spicca il CEO di Amazon Jeff Bezos, il cui patrimonio si è ridotto di 8.75 miliardi. Il motivo? Il divorzio con la moglie. Pur con la ‘leggera’ perdita, Bezos rimane saldamente al comando con 116 miliardi di patrimonio, seguito dal fondatore di Microsoft Bill Gates con 113 miliardi.

Si parla italiano alla 27esima posizione con Giovanni Ferrero, il cui patrimonio è salito nel 2019 fino a 32,2 miliardi registrando una crescita di +9.83 miliardi in un anno. Silvio Berlusconi è scivolato in 201esima posizione con un patrimonio di 8.4 miliardi. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si consola dai “guai” calcistici godendosi un tesoretto di 7.11 miliardi. Patrimonio, questo, quasi raddoppiato nell’ultimo anno.

La classifica

1. In testa alla classifica, ancora una volta, si conferma il fondatore e proprietario di Amazon Jeff Bezos che, nonostante il recente divorzio "salato", mantiene il primato dei paperoni più ricchi con 116 miliardi di patrimonio.

2. Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha un patrimonio di 113 miliardi

3. Bernard Arnault, proprietario del gruppo del lusso LVMH, occupa il gradino più basso del podio con 106 miliardi di dollari.

4. Medaglia di legno per Warren Buffet, imprenditore dal patrimonio di 89,1 miliardi di dollari

5. Mark Zuckerberg si deve 'accontentare' del quinto con 79,4 miliardi di dollari

6. Amancio Ortega, fondatore della catena internazionale di negozi di abbigliamento Zara. Patrimonio di 76,6 miliardi di dollari

7. Larry Page, socio di Brin nella fondazione di Google, Page ha 65.2 miliardi di dollari di patrimonio.

8. Sergey Brin, il fondatore di Google, ha un patrimonio di 63,3 miliardi di dollari.

9. Julia Flesher Koch, vedova di David Koch che ha ereditato la Koch Industries. Patrimonio di 62,1 milioni di dollari

10. Anche per Charles Koch, fratello del defunto David, il patrimonio è di 62,1 miliardi di dollari.