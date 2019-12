Fuochi d'artificio, concerto e... "La Tavolata". Che inizio anno ad Ascona

ASCONA – Come da tradizione l’anno ad Ascona comincerà con un concerto di musica classica alla Chiesa Santa Maria della Misericordia del Collegio Papio. Si esibiranno l’Orchestra da Camera del Locarnese e il Coro Callìope con la mezzosoprano Lina Ferencz, Myriam Hidber Dickinson al flauto traverso e Andrea Pedrazzini al pianoforte. L’inizio è previsto alle ore 16h00 e il biglietto al costo di 20 franchi, potrà essere acquistato anche sul posto. L’utile sarà interamente devoluto in beneficenza.

Alle 18h30 il Lungolago del Borgo si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico, per la gioia di grandi e piccini. Sempre sul Lungolago, il 4 gennaio dalle ore 10h00 si svolgerà “La Tavolata”, il tavolo di 150 metri più lungo del Cantone, sul quale sarà servita la raclette accompagnata da squisiti vini locali e prelibatezze nostrane. Ad allietare i presenti ci penseranno artisti locali che si esibiranno con dell’ottima musica. Un pranzo originale in un ambiente idilliaco, per scambiarsi gli auguri di inizio anno.