Auto si cappotta e prende fuoco: due feriti a Robasacco

ROBASACCO – La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 15, in territorio di Robasacco vi è stato un incidente della circolazione stradale con ferimento. In base a una prima ricostruzione, una 33enne italiana domiciliata nel Locarnese stava circolando su via Monte Ceneri in direzione di Cadenazzo.

Per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, nell'effettuare una curva, la conducente ha perso il controllo dell'auto che ha dapprima urtato un guardrail per poi uscire di strada e terminare la sua corsa, dopo un volo di alcuni metri, capovolta sul tetto.

La donna e i due passeggeri minorenni sono riusciti ad uscire dal veicolo prima che lo stesso prendesse fuoco grazie anche all'aiuto di alcuni altri automobilisti nel frattempo sopraggiunti. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle polizie comunali di Bellinzona e del Vedeggio, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona nonché i pompieri di Cadenazzo.

Stando a una prima valutazione medica, la donna e uno dei passeggeri hanno riportato ferite di media gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita. Illeso per contro il secondo minore. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa per circa un'ora.