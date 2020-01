Greta Thunberg diventa "Sharon" su Twitter: il motivo della scelta

LONDRA – Da Greta a Sharon. Sono in tanti a essersi domandati cosa ci fosse dietro alla decisione di Greta Thunberg di cambiare il proprio nome (vedi foto) su Twitter. Ieri, la giovane attivista svedese ha mandato in confusione il popolo dei social cambiando il suo nome in Sharon. Perché? È presto spiegato.

L’attrice Amanda Henderson, interrogata durante un quiz su come si chiami “la famosa giovane ambientalista svedese” dopo una lunga pausa di incertezza ha detto: “Sharon?” Il suo errore è diventato il video più popolare sui social nelle ultime 24 ore, con 5 milioni di visualizzazioni in tutta Europa. Così lo ha visto anche Greta a Stoccolma. Ma invece di irritarsi o offendersi, ha spiritosamente reagito cambiando nome sul suo profilo su Twitter.