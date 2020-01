Di chi sono quelle tracce di sangue? E se ci fosse stata una terza persona? I misteri di via Pioda

LOCARNO – L’hanno trovata morta in casa sua, quando sono stati chiamati per un malore: in realtà, a quanto pare, il decesso risale a qualche ora prima. Per la morte di una donna 52enne in via Pioda a Locarno è stato arrestato, con l’ipotesi di reato di omicidio e omissione di soccorso il compagno della donna, un 62enne domiciliato nel Locarnese.

Al momento il mistero è fitto, perché prima di tutto lui nega ogni tipo di addebito. La sua carcerazione preventiva durerà comunque almeno un mese.

Inoltre, sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza, eppure nell’appartamento c’erano tracce di sangue. Esse hanno a che fare con la morte della 52enne? Sono magari di qualcun altro? Non si esclude nemmeno che possa essere intervenuta una terza persona, anche se al momento non si sa come, quando e perché.

La vittima a quanto pare aveva qualche problema con l’alcool, un altro aspetto da chiarire sarà se e quanto aveva bevuto, tenendo comunque conto che era la notte di Capodanno. La donna non lavorava e percepiva un aiuto sociale.

Insomma, i misteri e i punti di domanda sono parecchi.