L'applicazione per trovare gli animali smarriti deve chiudere: non ci sono più soldi

BELLINZONA – Alla fine, l’esperienza dell’app SOS Animali Ticino durerà solo un anno. Era stata lanciata, e ne avevamo parlato, all’incirca a metà febbraio dello scorso anno: un’applicazione per segnalare la scomparsa di animali, avvisando chi si trova nel raggio di cinque chilometri. Lo stesso avveniva in caso di ritrovamento di bocconi.

Al prezzo di un franco, insomma, una community di padroni di amici a quattro zampe, dove si potrà rimanere in contatto e commentare i casi segnalati, sia nel caso di smarrimenti che di ritrovamento di bocconi. Che però non è durata.

Infatti oggi è arrivati l’annuncio che l’app smetterà di funzionare il 31 gennaio, per mancanza di fondi. “Volevamo fare qualcosa di utile per il territorio e gli animali sviluppando questa applicazione. Abbiamo finanziato noi l'app con quasi 1500.- fr il primo anno senza chiedere nulla. Ma non essendo una associazione che racimola fondi, ma solo dei privati, che amano gli animali, non possiamo più permetterci questo costo. Abbiamo provato a chiedere ai nostri utenti, che giornalmente utilizzavano l'app un piccolo contributo annuale, ma che avrebbe permesso di supportare i costi, senza riscontro. Amareggiati, abbiamo deciso di sospendere il supporto all'applicazione, che smetterà di funzionare il 31.1.2020”, scrivono i fondatori.

Continueranno comunque la loro azione su Facebook. Qualcuno ha fatto notare come fosse inutile un’applicazione a pagamento quando esistono molti gruppi e pagine di condivisione sui social.

Certamente l’amore del Ticino verso gli animali si è visto con prepotenza in occasione della raccolta per koala, opossum, rettili e canguri feriti dagli incendi in Australia. Tra domani e dopo partiranno i pacchi.