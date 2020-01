Suter: "Grazie Robbiani, non conosco i nomi dei 'fenomeni' ma sarebbe giusto poterli sapere!"

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha portato a termine un’inchiesta: sette gli atti d'accusa. Alla base del contrabbando c'era il trasportatore della merce, che era colui a cui si ordinava e pagava la merce, in contanti e in nero

Il leghista: "Quando vado al ristorante, deciso di farlo in Ticino, pur spendendo magari 60 franchi anziché i 25 euro che spenderei in Italia, per dare una mano al commercio locale. Ma a questo punto ha senso?"

BELLINZONA – Massimo Suter, presidente di GastroTicino e vicepresidente di GastroSuisse, condanna con fermezza i 13 esercenti che hanno contrabbandato, pagandola in nero, della merce dall’Italia. A loro rivolge un “cartellino rossissimo”.

“Sono pseudo-colleghi che tramite il contrabbando di carne e altri generi alimentari hanno violato la legge e gettato ombre su un settore, quello della ristorazione, che già troppo spesso è messo alla berlina e finisce alla ribalta per questioni negative”, ha detto a liberatv.ch, aggiungendo: “È chiaro che il problema va ricercato anche qui, nei costi esorbitanti della carne, per esempio, ma anche di altri generi alimentari, e probabilmente la prospettiva di risparmiare un 40/45% sui prezzi d’acquisto importando merce di contrabbando dall’Italia ha fatto gola a chi ora si trova sotto inchiesta. Una risposta stiamo cercando di darla noi, come GastroSuisse, con l’iniziativa sui prezzi equi che si sta discutendo a Berna”.

Il timore di Suter è che pochi che stanno imbrogliando possano gettare discredito sull’intera categoria. Nemmeno lui conosce i nomi di chi ha truffato. Massimiliano Robbiani lo ha sollecitato a farli, e noi gli abbiamo girato la furiosa presa di posizione del leghista.

E Suter ribadisce quanto detto, ovvero la condanna, e loda il deputato: “Condanno fermamente questo modo di agire scientifico e non sporadico, quindi con l’intento diciamo dichiarato di infrangere palesemente la legge! Innanzitutto vorrei ringraziare Robbiani il quale in maniera decisa difende l’onestà di una categoria che suo malgrado si trova confrontata ad avere tra le proprie fila personaggi con una dubbia morale! Secondariamente non conosco i nomi dei “fenomeni” ma per trasparenza e rispetto di chi segue le regole sarebbe giusto sapere”.