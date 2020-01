"Vergogna, sono le cose che più mi fanno inca---re" Lambrenedetto, i vandalismi e il Ticino

PARADISO – Lambrenedetto XVI, come spesso li capita, era in Ticino, più precisamente nel Luganese e ancora una volta ha pubblicato dei video in cui magnifica il nostro Cantone. Ma passeggiando verso il parco del Guidino, ha scoperto un atto di vandalismo.

E se l’è presa tantissimo, arrivando a dire che “chi mi fa inc---e di più è chi fa atti di vandalismo”.

Anche perché a essere colpiti sono stati dei giochi per bambini. Vi erano degli anelli attaccati a una piccola fune, sono stati tagliati, come mostra nel video, di netto, probabilmente con un coltello.

Atti sicuramente da condannare.