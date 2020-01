MENDRISIO – Avevano a bordo sei persone, compresi dei bambini, che cercavano di far entrare illegalmente in Ticino. Nella notte, come riferisce la RSI, sono stati fermati un cittadino turco e un suo cugino.

Arrivavano da Milano e volevamo portare i migranti oltre Gottardo, la meta finale era la Germania.

Adesso ovviamente l’inchiesta dovrà capire se le due persone avessero già effettuato trasferte del genere.