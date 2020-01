Da non credere: maiale vivo lanciato col bungee jumping

CINA – Rasenta la follia la pratica crudele andata in scena in un parco di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, dove i gestori della struttura – per scopi pubblicitari – hanno deciso di legare un maiale all'elastico del bungee-jumping per poi lanciarlo nel vuoto da un'altezza di circa 70 metri.

Il tutto, è avvenuto tra le strazianti urla dell'animale. Il folle evento è anche legato al Capodanno cinese, che segnerà la fine dell'anno del maiale e l'inizio di quello del topo. Ovviamente questa ennesima e inutile crudeltà ha fatto infuriare gli animalisti e non solo.

Nel video a corredo dell'articolo, oltre alle urla strazianti del povero animali, si possono udire le risa divertite di alcuni presenti all'evento. Interrogati, i gestori del parco hanno provato a difendersi spiegando che "quel maiale era destinato al macello".