Leventina in lutto: è morto Mauro Gendotti. Gobbi: "Sgomenti e tristi"

FAIDO – Lutto a Faido e in tutta la Leventina per la morte improvvisa a 68 anni, del veterinario Mauro Gendotti, fratello dell’ex ministro Lele e padre della deputata e municipale di Massagno Sabrina. Sono gli stessi famigliari oggi a darne l’annuncio, insieme ai vertici del Partito popolare democratico, nel quale milita da anni Sabrina, Gran Consigliera e Municipale a Massagno. Anche il consigliere di Stato Norman Gobbi ricorda su Facebook la figura del dottor Gendotti, la cui vita, scrive, “si è interrotta bruscamente, lasciando tutti sgomenti e tristi”.

Mauro, aggiunge Gobbi, “ha dato molto all’agricoltura, in particolare all’alpicoltura, come veterinario e come appassionato alpigiano e cultore dell’arte casearia, anche quale vicepresidente della Società ticinese dell’economia alpestre. Un addio al caro Mauro e la nostra vicinanza alla moglie Melania e ai figli Sabrina e Pietro”.