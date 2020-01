"Ticinesi, siete delle leggende! Grazie per il vostro aiuto". Il primo pacco è arrivato in Australia

AUSTRALIA - "Adoriamo i nostri sostenitori internazionali! Questo grido va alla fantastica Nadia Parise e al suo gruppo di amici che hanno messo insieme tutti questi pacchi, pieni di materiale medico e li hanno spediti dalla Svizzera! Siete delle leggende! Grazie mille per averci aiutato". Parole commosse che arrivano dall'Australia, dove è arrivato il primo pacco spedito dal Ticino, coordinati da Nadia Parise e dallo studio veterianrio Ghiringhelli, per aiutare gli animali colpiti dagli incendi in Australia.

La volontaria è felice, ovviamente: "Oggi per me e un giorno speciale, probabilmente mi ricorderò per sempre di questo giorno. Io insieme a Donata Ghiringhelli e Alessandra è da facciamo da tanti anni animalismo sul territorio Ticinese, ma mai come oggi siamo riuscite ad arrivare così lontano, dall’altra parte del mondo, In Australia. Finalmente il primo pacco spedito dal Canton Ticino è arrivato in Australia. Precisamente all'Associazione Australian Animal Rescue Inc (qui nella foto la presidente Sharon, con i nostri pacchi rossocrociati e un cucciolo di opossum reduce da uno sbalzo termico in cura da loro) . E ne seguiranno molti altri!!! E se questa ondata di solidarietà è riuscita e sta ancora riuscendo è grazie a voi tutti che avete aiutato con un immensa generosità".

"Ricordatevi che tutti gli animali sono speciali", termina.

