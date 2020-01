Qui Espocentro, tutto va bene. "I debiti sono stati ripianati e abbiamo tanti progetti"

BELLINZONA – L’Espocentro non si trova in una situazione critica, i debiti sono stati ripianati e i rapporti col Municipio sono di reciproca collaborazione. Alcuni articoli di qualche giorno fa, seguiti da un atto parlamentare dei Verdi, avevano fatto temere il peggio, a rassicurare tutti, tramite una presa di posizione, è Srecko (Mike) Radosavljevic, direttore dell’Espocentro.

“Innanzi tutto vorrei chiarire che entrambe le società non sono soggette a queste “valanghe di debiti”, così come erroneamente riportato dagli organi di stampa. Da quando è stato rilevato il padiglione, e quindi anche la società, abbiamo sempre cercato di migliorare il nostro lavoro e soprattutto ho voluto risanare i debiti che la vecchia gestione ha lasciato. Con grande soddisfazione posso confermare che ciò è stato possibile, grazie sia a tutti gli investimenti fatti all’interno dell’Espocentro e all'organizzazione di nuovi eventi, che anno dopo anno si sono svolti presso il nostro padiglione. Con questo voglio ribadire la bontà del lavoro svolto e che si continuerà a procedere in questa direzione”, inizia la nota.

Per quanto concerne i rapporti col Municipio di Bellinzona, “vi è da sempre e continua ad esserci un proficuo ed efficiente rapporto di collaborazione grazie al quale tutte le informazioni, anche economiche, riguardante la nostra società vengono comunicate prontamente al Municipio stesso”.

E assolutamente, prosegue Radosavljevic, gli eventi non sono a rischio: “anzi oltre a quelli già conosciuti dal nostro pubblico, abbiamo molti nuovi progetti in corso, sia per quest’anno che per i prossimi”.