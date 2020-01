Acquistava al Fox Town, poi rivendeva gli abiti griffati in Cina

MENDRISIO/COMO – Andava quotidianamente al Fox Town di Mendrisio, acquistava vestiti firmati e poi oltre passava la dogana senza dichiarare nulla, evadendo così dazi e Iva. A smascherare la truffa di un cinese – riporta l'ATS – è stata la Guardia di finanza di Como. Ammonterebbe a un milione di euro il valore commerciale della merce trasportata nella sua abitazione di Legnano.

Più di trecento i capi d'abbigliamento di varie marche scovati all'interno dell'abitazione dell'uomo, acquistati nel 2018 e destinati a clienti residenti in Cina. Anche altri due cinesi sono finiti nella rete delle Fiamme Gialle comasche per importare capi griffati dalla Svizzera e venderli ai connazionali, sia in Italia che all'estero. Il pagamento della merce da parte degli acquirenti avveniva tramite Alipay, una piattaforma di pagamento online, lanciata nel 2004 in Cina da "Alibaba Group", famosa compagnia cinese attiva nel campo del commercio elettronico, che fornisce un "servizio di acconto di garanzia".

Nelle abitazioni degli indagati è stata sequestrata documentazione fiscale per un valore di circa 600mila euro, tutti spesi al Fox Town di Mendrisio. I tre cinesi denunciati devono ora rispondere di contrabbando aggravato e auto-riciclaggio.