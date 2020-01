Persquisizioni, interrogatori e sequestri di materiale nelle filiali di un rivenditore di auto

CADENAZZO/GRANCIA/MENDRISIO - Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è in corso una serie di perquisizioni, interrogatori e sequestri di materiale.

L'operazione - effettuata in collaborazione con i funzionari della Sezione della circolazione - interessa in particolare le sedi di un gruppo attivo nella vendita di veicoli multimarca a Cadenazzo, Grancia e Mendrisio. Gli accertamenti sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale ed eventuali violazioni delle disposizioni legali in materia di circolazione.

Il dispositivo ha già permesso di evidenziare possibili anomalie che saranno ora oggetto di approfondimenti. Ulteriori atti istruttori verranno valutati nei prossimi giorni in base anche all'esito delle verifiche odierne.

Dal momento che occorre tener conto della tutela del segreto istruttorio, non verranno per il momento rilasciate ulteriori informazioni.