18 koala adottati, 50 alberi acquistati: la raccolta di Una Goccia per l'Australia ha avuto un gran successo!

AUSTRALIA – Gli incendi in Australia sono passati in secondo piano da quando nel mondo non si parla d’altro che del Coronavirus. Ma il dramma degli animali resta e con esso la generosità di chi ha donato, anche dal Ticino.

Oltre ai numerosissimi pacchi spediti da Nadia Parise e dalle volontarie che con lei hanno lavorato alla raccolta, anche la pagina Una Goccia per l’Australia, di Max Bartolini, ha fatto miracoli. Sono stati infatti raccolti 2'703,80 franchi con donazioni arrivate da bambini, oltre che adulti e anche dall’italia.

Ieri Bartolini ha cominciato a far pervenire i soldi al Koala Hospital di Port Macquarie, adottando 18 koala, oggi provvederà con l’acquisto di 50 alberi per Koala e ad un aiuto ai volontari dell’ospedale, mentre nel corso dei prossimi giorni ci saranno altre forma di donazioni per la causa.

I Koala adottati sono: Xavier,Jones,Jimmy, Emerald, Allen, Luna, Trevor, Tasha, Lion Leo (raro Koala con occhi blu), Zenani, Anwen, Paul, Oxley, Rose, Myrtle, Jarrah, Ocean, Summer.