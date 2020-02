Bovari bernesi, "non è stato un sequestro, il proprietario li ha consegnati e contribuirà alle spese"

LODRINO – In merito al caso dei due bovari bernesi che vivevano in una situazione spaventosa di incuria, in mezzo ai loro escrementi, la Protezione Animali Biasca e Tre Valli desidera fare una precisazione.

Da quanto sapevamo, c’era stato una sorta di sequestro dei due animali. Invece, spiega, dopo una segnalazione da parte del Municipio i due cani sono stati ceduti in modo volontario dai proprietari alla Protezione Animali Biasca e Tre Valli.

“Il padrone ha provveduto a coprire una parte delle spese che verranno sostenute, per quanto riguarda vaccini, cura vermi, sterilizzazione ecc”, viene aggiunto. Se così fosse, un bel gesto di qualcuno che si è reso conto probabilmente di non essere in grado di prendersi cura dei due animali.

“Attualmente non sono ancora adottabili, in quanto dovranno essere prima controllati, vaccinati, sterilizzate e valutate a livello comportamentale e caratteriale, in modo che si possa capire che tipo di famiglia sia più adatta a loro e alla loro indole”, termina la nota.