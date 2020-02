Che spavento in stazione a Lucerna! Treno contro i respingenti: dodici feriti

LUCERNA – Dodici feriti fortunatamente non gravi. È questo il bilancio dell'incidente ferroviario verificatosi stamattina alla stazione di Lucerna. Poco prima delle 10, un treno delle FFS proveniente da Zurigo non ha frenato per tempo ed è finito contro i respingenti collocati a fine binario.

Sul posto, oltre a Polizia e Pompieri, sono intervenute anche sei ambulanze, che hanno provveduto a trasportare in ospedale le dodici persone ferite per controlli approfonditi. In base alle fotografie pubblicate da Radio Pilatus, lo schianto sembra essere avvenuto a bassa velocità: sulle immagini non sono infatti visibili danni all'infrastruttura e al convoglio. La polizia ha indicato a Keystone-ATS che il macchinista è illeso.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta.