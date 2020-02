Deraglia il Frecciarossa, almeno due morti e trenta feriti

MILANO – Tragedia sui binari. Un treno dell'alta velocità Frecciarossa, partito questa mattina da Milano e diretto a Roma, è deragliato circa alle 5:35 all'altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma al momento la stampa italiana parla di due morti (un macchinista e un ferroviere) e una trentina di feriti.

Le cause del deragliamento non sono ancora note. Sul posto decine di mezzi di soccorso. Dei feriti, stando alla stampa nessuno sarebbe in gravi condizioni. L'incidente avrebbe coinvolto le prime due vetture del treno alta velocità. La circolazione sulla linea Milano-Bologna è sospesa.