Gruppo Sicurezza celebra 40 anni di successi e inaugura la nuova sede. Lorenza Bernasconi: "Un laboratorio che guarda al futuro"

BIRONICO - Gruppo Sicurezza, azienda leader nel settore in Ticino, ha festeggiato ieri sera, giovedì 6 febbraio, i quarant’anni di attività e ha inaugurato la sua nuova sede a Bironico. I nuovi ‘headquarters’ dell’azienda, collocati in posizione strategica tra il Sotto e il Sopraceneri, hanno ospitato oltre 250 invitati. La prima parte della serata, “istituzionale”, si è svolta in una tensostruttura installata all’estero dell’azienda ed è stata condotta dalla giornalista televisiva Valentina Cravero, che ha chiamato sul palco i protagonisti di questi quarant’anni.

“È stata un’ispirazione a far nascere Gruppo Sicurezza", ha spiegato Fabrizio Bernasconi, il fondatore dell’azienda. "Era il 1980 e a Lugano aprivo la mia impresa con il sogno di farla diventare il riferimento della sicurezza nella Svizzera italiana. Sono felice di vedere realizzato il mio desiderio.”



Oggi al timone dell’azienda ci sono i suoi tre figli e il percorso di crescita prosegue, partendo proprio dal forte impegno legato alla realizzazione della nuova sede.



“Siamo felici di inaugurare questa che per noi rappresenta non solo una sede operativa di altissima efficienza, ma anche un laboratorio di crescita dove costruire il futuro della sicurezza", ha spiegato Lorenza Bernasconi, che insieme ai fratelli dirige l’azienda. "Siamo qui per dare ancora una volta grande impulso allo sviluppo tecnologico, per integrare intelligenza artificiale e sistemi digitali, per investire con entusiasmo nel fattore umano. Risorsa quanto mai strategica e fondamentale per dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza, direttamente dal centro Ticino”.



Ospite della serata, Lugi Mazzola, speaker motivazionale e mental coach di grandi piloti di Formula 1, come Michael Schumacher e Alain Prost e di tennisti del calibro di Novak Djokovic. Il suo coinvolgente monologo sulla forza dell’ispirazione come elemento propulsivo di ogni attività di successo è stato molto apprezzato.



L’azienda in breve



Gruppo Sicurezza Nasce nel 1980 in Ticino come azienda attiva nella progettazione ed esecuzione di sistemi di sicurezza, nella protezione e localizzazione satellitare. Oggi è leader di mercato, con quarant’anni di esperienza nel settore, una filosofia orientata alla continua innovazione e al mantenimento di un elevato standard di qualità e più di 100 collaboratori costantemente formati. Alle divisioni dedicate a sistemi, servizi, centrale operativa e cyber security, dal 2016 si aggiunge la sicurezza meccanica, grazie all’acquisizione di Galli Sicurezza, una delle realtà leader della Svizzera italiana.