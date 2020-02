Raffiche di vento sino a 140 chilometri all'ora! E non si escludono nevicate

BELLINZONA – Saranno due giorni di vento intenso, con forti raffiche che tormenteranno buona parte della Svizzera e non risparmieranno il Ticino. Se sulla parte nord del paese è allerta addirittura 4, nel nostro Cantone si ferma alla 3 di Alta Vallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano.

Meteo Svizzera ha diramato l’allarme da oggi sino alla mezzanotte di mercoledì.

Sopra i 2'000 metri nei luoghi esposti si arriverà sino a 100 e addirittura 140 chilometri all’ora. La punta massima sarà oggi tra le 10 e le 18.

Ad ogni modo, vento a parte, sarà una settimana metereologica altalenante, non sono escluse alcune nevicate. Oggi “lungo le Alpi e in Engadina molto nuvoloso con deboli precipitazioni portate da nord. Limite delle nevicate inizialmente sui 1200 metri, poi in temporaneo rialzo a 1400 - 1700 metri. Più a sud inizialmente nuvolosità estesa con qualche goccia non esclusa; nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto. A basse quote temperatura minima 2 gradi, massima compresa tra 8 e 12, in alta Engadina attorno ai 7. In montagna vento forte da ovest. Dal pomeriggio a basse quote debole tendenza favonica. A 2000 metri -2 gradi. Sulla cresta alpina, al di sopra dei 2500 metri circa, vento da tempestoso a ciclonico da ovest. 1 - 5 cm di neve fresca al di sopra dei 1800 metri”.

Domani “al sud in prevalenza soleggiato e molto mite. Lungo le Alpi e in Engadina più nuvoloso con qualche debole precipitazione portata da nord. Limite delle nevicate in calo a 900 - 1200 metri. A basse quote temperatura minima compresa tra 3 e 7 gradi, massima compresa tra 13 e 17, in alta Engadina 7. Favonio da moderato a forte e irregolare fino a basse quote. In montagna vento forte da nordovest. A 2000 metri -4 gradi. 1- 5 cm di neve fresca sopra i 1200 metri di quota, verso la valle Bedretto 5 - 10 cm. In alta montagna venti tempestosi da ovest”.

Mercoledì “al sud abbastanza soleggiato con favonio. Lungo le Alpi e in Engadina a tratti nuvoloso con un po' di nevischio. 12 - 15 gradi”, giovedì “abbastanza soleggiato con tendenza a un ulteriore aumento della nuvolosità seguito da qualche debole precipitazione, specie nelle Alpi. Limite delle nevicate sui 900 metri. 10 gradi”, mentre venerdì “abbastanza soleggiato con forte favonio. Lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità estesa con precipitazioni portate da nord. Limite delle nevicate sui 900 - 1200 metri. 10 - 15 gradi”.