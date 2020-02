Swisscom: "Un errore umano. Stiamo lavorando sul problema dei numeri di emergenza"

Swisscom, di nuovo! Terzo black out in un mese!

Le riflessioni del Professor Alessandro Trivilini, responsabile del Servizio di informatica forense della SUPSI: "Swisscom ha un piano di risposta agli incidenti? O non c'è, o non è adeguato o non è stato messo in pratica: ecco le responsabilità"

L’Ufficio federale delle comunicazioni tramite una nota stampa, ha annunciato che svolgerà un’indagine approfondita per chiarire le cause all’origine del guasto

LUGANO – La Swisscom si scusa per i problemi, ma fondamentalmente non risponde alle domande poste dal Professor Alessandro Trivilini, che abbiamo girato alla portavoce per la Svizzera italia Ivana Sambo.

In relazione al guasto che ha reso irraggiungibili anche i numeri di emergenza, ci dice: “Spiace tantissimo anche a noi e ci scusiamo in ogni forma. Ciò che è successo, non corrisponde in alcun modo alle aspettative che poniamo a noi stessi. Prendiamo la cosa molto seriamente e, infatti, ci stiamo occupando immediatamente di questo aspetto con le organizzazioni che gestiscono le chiamate d'emergenza e stiamo verificando insieme a loro la loro raggiungibilità alternativa (ad esempio il cellulare). Siamo in stretto contatto con le autorità e le organizzazioni e ci rammarichiamo profondamente per quanto accaduto”.

Nulla sui piani di risposta agli incidenti.

Ad ogni modo, si sa che cosa è successo ieri. “Si è trattato di un errore umano. La causa del guasto è stata un'opera di manutenzione programmata. Durante l'esecuzione di questo lavoro si è verificato un errore umano multiplo. I lavori di manutenzione volti ad ampliare la capacità della rete sono stati interrotti e invertiti, per cui i servizi sono stati gradualmente resi nuovamente disponibili alle ore 00:10 del 12 febbraio”.