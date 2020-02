Ma che sta succedendo? Due incidenti sul lavoro identici in poche ore! Dopo la tragedia di Monteggio un altro operaio in fin di vita a Mendrisio! E la SUVA dov'è?

MENDRISIO - La Polizia cantonale fa sapere che questa sera, venerdì 14 febbraio, verso le 10 in un'azienda attiva nella produzione di acciaio in via Prati Maggi a Rancate vi è stato un infortunio sul lavoro. Un operaio italiano di 42 anni residente in provincia di Varese era intento a trafilare i filati con un macchinario. Per cause ancora da accertare, è stato colpito al petto da un pezzo staccatosi dall'apparecchiatura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del SAM di Mendrisio che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato all'ospedale. Il 42enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita.

Un incidente sul lavoro che sembra la fotocopia di quello accaduto martedì scorso a Monteggio e che è costato la vita a un operaio di 44 anni, sempre residente nel Varesotto. Anche in quel caso l’uomo è stato colpito al petto da un pezzo di metallo staccatosi dal macchinario a cui lavorava.