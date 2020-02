Coronavirus, nel pomeriggio una conferenza per aggiornare la popolazione ticinese. Cinque i morti in Italia

ITALIA – Sono cinque i morti che il coronavirus ha causato nel nord Italia, tra Lombardia e Veneto. L'ultimo in ordine cronologico è un 88enne di Caselle Lanne (Lombardia), come annunciato poco fa dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

In totale, sono 219 i casi di contagio registrati in Italia, comprese le cinque vittime. Tra questi 167 sono da collocare in Lombardia, 27 in Veneto, 18 un Emilia Romagna, 4 nel Piemonte e 3 nel Lazio.

Alla luce dell'evoluzione della situazione in Italia in merito ai contagi di Coronavirus, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha indetto una conferenza stampa alle 16:00 per aggiornare la popolazione circa la situazione in Ticino. Alla conferenza prenderanno parte il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il direttore del DSS Raffaele De Rosa e il medico cantonale Giorgio Merlani.