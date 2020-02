Coronavirus, trasferte vietate per i telecronisti ticinesi di Teleclub

TICINO – Qualche azienda ticinese ha deciso di far lavorare i dipendenti, o parte di loro, da casa. Qualcun’altra, invece, non intende lasciarsi ‘contagiare’ dalla paura per il coronavirus e non ha preso provvedimenti. La situazione, però, è monitorata con particolare interesse anche oltre Gottardo.

È il caso di Teleclub che – riporta Ticinonews – ha vietato in via precauzionale ai telecronisti ticinesi di commentare partite in Svizzera interna per almeno due settimane. I collaboratori italofoni – scrive il portale – che abitano al Nord delle Alpi sono stati inoltre invitati a non recarsi in Ticino per viaggi privati.