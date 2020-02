A Bellinzona esplodono i vetri delle Scuole sud. Ancora ignote le cause

Le informazioni sono ancora frammentarie. Di certo c'è che una forte esplosione si è verificata questa notte alle Scuole sud di Bellinzona. Lo riporta La Regione specificando che la detonazione ha mandato in frantumi una ventina di vetri. Non si registrano feriti. Ancora ignote le cause al momento.

Sul posto la Polizia Cantonale e gli investigatori della Scientifica e i pompieri per i rilevamenti del caso. Contattata dal quotidiano, la Polizia ha confermato l'accaduto. Non è escluso che l'esplosione sia avvenuta a seguito di un fenomeno naturale.