COIRA – Sale a quattro il numero di contagi da coronavirus in Svizzera. Dopo i casi accertati in Ticino e a Ginevra, nella mattinata di oggi le autorità sanitarie grigionesi hanno annunciato altri due casi nei Grigioni. Stando alle prime informazioni, i due si trovano in isolamento e sono in buone condizioni di salute.

Nel pomeriggio di oggi è attesa la conferenza stampa dell'Ufficio federale della sanità pubblica.