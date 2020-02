Coronavirus, sono due bambini italiani i contagiati nei Grigioni

COIRA – Sono due bambini i contagiati da nuovo coronavirus nei Grigioni. Lo hanno comunicato oggi in conferenza stampa le autorità sanitarie grigionesi. "Si tratta – spiegano – di due bambini di una famiglia italiana che è in vacanza in Engadina. Per motivi di privacy della famiglia non possiamo fornire altri dati sulle persone e sul luogo dove erano in villeggiatura".

"Ci sono altre quattro persona nella cerchia della famiglia che sono state messe in quarantena e sotto osservazione. Inoltre, ci sono stati altri dieci casi sospetti, rivelatosi poi negativi. Altri venti casi sospetti sono in attesa di risultato dei test".

Le autorità del Canton Grigioni hanno inoltre comunicato che è stata annullata la maratona engadinese di Sci di fondo, in quanto "erano previste 17mila persone".

Come per il Ticino, le scuole nei Grigioni saranno regolarmente aperte da lunedì al termine delle vacanze di Carnevale.