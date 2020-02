Coronavirus, ufficiale il secondo caso in Ticino

BERNA – L'Ufficio Federale della sanità pubblica (UFSP) ha incontrato questa mattina i media per un aggiornamento circa la situazione coronavirus in Svizzera. Come ammesso dalle autorità, i casi accertati in tutta la Nazione sono 15 e sono un centinaio le persone che si trovano in quarantena.



Elencando i Cantoni colpiti, Daniel Koch dell'UFSP ha spiegato che in Ticino "una seconda persona è risultata positiva al test". Ecco l'elenco di dove si trovano i casi in Svizzera: Ginevra (3), Grigioni (2), Ticino (2), Zurigo (2), Argovia (1), Obvaldo (1), Basilea Campagna (1), Basilea Città (1), Vaud (1).



Sempre nel corso della conferenza stampa, le autorità sanitarie elvetiche hanno comunicato lo stop a tutte la grandi manifestazioni fino al 15 marzo. "Per noi – dicono – si tratta di una situazione particolare. La nostra priorità rimane la protezione della popolazione. Nei prossimi giorni potremmo assistere a un'impennata di casi".