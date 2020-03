Coronavirus, il DSS: "Nessun nuovo caso in Ticino. Oltre cinquanta persone negative al test"

Il Dipartimento della sanità e della società (DSS) informa circa la situazione attuale in Ticino rispetto al coronavirus. Allo stato attuale nel nostro Cantone non si registrano nuovi pazienti risultati positivi al coronavirus. Tuttavia vi sono ancora dei casi sospetti, per i quali le autorità sanitarie stanno attendendo l’esito degli esami.

Si sottolinea che, allo stato attuale, in Ticino sono complessivamente risultate negative al test oltre cinquanta persone.

Si ricorda nuovamente ai cittadini ticinesi che chi desidera ottenere informazioni e indicazioni puntuali in relazione alla malattia da coronavirus può contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00.

È inoltre disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00, dalle 8.00 alle 18.00.

Si ribadisce, inoltre, l’importanza di informarsi attraverso i canali ufficiali: agli indirizzi http://www.ti.ch/coronavirus oppure www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus sono disponibili aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione.