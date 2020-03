Coronavirus, tampone negativo per Papa Francesco

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco si è sottoposto al tampone per scoprire se contagiato dal coronavirus. Il test è risultato, ovviamente, negativo. Per il Pontefice – scrive il Messaggero – solo un semplice raffreddore. Il Papa si è sottoposto agli esami per precauzione, dopo che ha dovuto spesso interrompere le messe per tossire e starnutire. Considerato l'esito negativo al test, il Papa ha continuato la sua attività alleggerendola, tuttavia, di parecchio.

Anche Città del Vaticano deve fare i conti con l'emergenza coronavirus. Ad essere colpiti sono in particolare i Musei Vaticani con un calo delle presenze attorno al 60%. Al personale è stato chiesto "di fare fronte a questa complicata emergenza collettiva con spirito costruttivo e che presto verranno definite anche misure di protezione per chi è a stretto contatto con il pubblico".