Contagiato in Lombardia durante una battuta di caccia. Il militare positivo è ticinese

Si tratta di un milite localizzato alla piazza d'armi di Wangen an der Aare (Berna). Ora si trova in isolamento nell'infermeria della caserma

BERNA – Sarebbe un ticinese il militare risultato positivo al tampone per il coronavirus. Stando a quanto anticipato da Ticinonews, il militare – residente nel Bellinzonese – avrebbe contratto il virus durante il weekend, trascorso in Lombardia per una battuta di caccia.

Dopo aver manifestato i primi sintomi in viaggio verso la caserma di Wangen an der Aare, il militare ticinese si è sottoposto ieri ai test. Almeno una persona – scrive il portale – a stretto contatto con il giovane sarebbe stata messa in quarantena. le condizioni dell'uomo sono considerate stabili.

Tutti i membri del battaglione della polizia militare 3 della caserma di Wangen an der Aare sono stati messi in quarantena.