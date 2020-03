Il coronavirus arriva in dogana: contagiato doganiere di Chiasso

CHIASSO – Sono otto i casi in Ticino di coronavirus. Allo studente di un istituto scolastico si aggiunge ora un doganiere della dogana di Chiasso Strada. Lo ha confermato l'Amministrazione federale delle Dogane in Ticino a La Regione. Il dipendente è stato messo in quarantena in accordo con le autorità cantonali.

La portavoce della AFD ha dichiarato al quotidiano che "il dipendente non lavora a stretto contatto con la clientela". In queste ore sono iniziate le procedure per stabilire gli ultimi contatti. La AFD ha ordinato misure di protezione per i suoi dipendenti.