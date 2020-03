Coronavirus in Ticino, tre professionisti della sanità positivi al test

BELLINZONA – Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che il Servizio di microbiologia del Dipartimento di medicina di laboratorio dell’Ente ospedaliero cantonale (EOLAB) di Bellinzona ha individuato fra i casi positivi di Covid-19 in Ticino tre professionisti della salute attivi in strutture sanitarie.

Due di questi casi sono riconducibili a un contatto con l’Italia. Il terzo è stato contagiato nell’esercizio della sua professione. In questo caso, la malattia è stata scoperta nell’ambito dell’indagine ambientale condotta tra i contatti di un paziente presentatosi in pronto soccorso per una caduta, a quel momento ancora senza sintomatologia respiratoria.

Gli ospedali interessati hanno avviato le necessarie indagini per escludere contagi all’interno della struttura e hanno implementato immediatamente ulteriori misure di protezione a favore sia del personale sia dei pazienti.

Allo stato attuale in Ticino si registrano 18 casi di persone risultate positive al Coronavirus. Gli aggiornamenti sulla situazione a livello cantonale saranno comunicati puntualmente. Non saranno per contro forniti dettagli sulle generalità dei pazienti.