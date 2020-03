Ticino imbiancato? Allerta 2 fino a domani mattina presto

BELLINZONA – Tra oggi e domani il Ticino potrebbe diventare bianco. MeteoSvizzera ha infatti diramato un’allerta che copre tutto il Cantone, di grado 2, per nevicate (coinvolte anche altre regioni svizzere).

È partito questa mattina alle 8 e durerà sino a domani mattina alle 6. Sopra i 600 metri sono previsti dai 5 ai 10 centimetri di neve, il limite delle nevicate si attesterebbe a 500-700 metri.



Domani si prevede “al sud abbastanza soleggiato, nel pomeriggio temporaneo aumento dei banchi nuvolosi ma ancora in parte soleggiato. In Engadina nuvolosità estesa con qualche fiocco portato da nord. A basse quote temperatura minima 2 gradi, massima tra 10 e 13 gradi, in alta Engadina 2. In montagna vento moderato da nordovest, in grado si scendere soprattutto nelle vallate superiori sottoforma di favonio. A 2000 metri -5 gradi. Cime della cresta alpina principale e dell'Engadina in parte nelle nuvole”.

Nel weekend non dovrebbero esserci sostanziali novità, tranne che sabato le nevicate cesseranno per poi riprendere domenica.

Sabato infatti “al sud in prevalenza soleggiato con favonio. Lungo le Alpi e soprattutto in Engadina più nuvoloso e un po' di neve portata da nord possibile. A basse quote temperatura minima compresa tra 2 e 5 gradi, massima tra 12 e 15 gradi, in alta Engadina 0. In montagna vento forte da nord in grado di scendere irregolare fin sulle pianure. A 2000 metri -5 gradi. Cime della cresta alpina principale e dell'Engadina in parte nelle nuvole” e domenica “in prevalenza soleggiato, dal pomeriggio, specie lungo le Alpi e in Engadina, aumento dei banchi nuvolosi e verso sera qualche debole precipitazione non esclusa. Limite delle nevicate compreso tra 700 e 1000 metri. 12 gradi”.