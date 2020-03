Positivi due ospiti alla casa anziani di Chiasso!

CHIASSO – Due anziani ospiti alla casa anziani Giardino di Chiasso sono risultati positivi al test del Coronavirus. Si tratta del primo caso in un istituto per anziani, dunque così vicino a una delle cateogoria più a rischio (ricordiamo che per esempio non si chiudono le scuole per non rischiare che i ragazzi malati restino coi nonni).

I due sono stati messi in isolamento già a partire dai primi sintomi, comparsi ieri, ed oggi si è avuta la notizia della positività.

“La situazione è perfettamente sotto controllo e abbiamo adottato le disposizioni decise per tutte le case anziani del cantone. Stiamo reagendo con grande tranquillità e c’è da dire che eravamo pronti anche perché da tempo, in ogni caso, stavamo lavorando in regime di influenza stagionale”, ha detto il direttore Fabio Maestrini, interpellato dal Corriere del Ticino che per primo aveva dato la notizia.

Le condizioni di salute dei due anziani non destano particolari preoccupazioni, anche se ovviamente resteranno monitorati.

Un altro caso, invece, sempre a Chiasso è segnato da tio.ch. La persona trovata positiva è congiunto con un operatore scolastico che, però, lavora in un istituto di un altro comune.