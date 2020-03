La Confederazione mobilita anche l'esercito. "Abbiamo già avuto una richiesta, approvata, dal Ticino"

BERNA – La Confederazione è pronta ad aiutare il Ticino con l’esercito! Lo ha detto Alain Berset nel corso di una conferenza stampa a Berna.

"Per noi è estremamente importante che i cantoni possano avere tutti i mezzi per combattere la malattia e collaborare con la Confederazione, sarà quindi possibile richiedere mezzi e nuove persone attive all'Esercito in caso di necessità”. Una richiesta è già giunta dal nostro Cantone, “questa mattina, per ambulanze e altri mezzi, e questo appoggio è stato approvato. Complessivamente possiamo mobilitare fino a 800 membri dell’esercito per 3 settimane. Sono i Cantoni a dover presentare la richiesta. A seconda di quante ne arriveranno, valuteremo”.

Possibile anche un prolungamento del divieto per le manifestazioni, mentre da lunedì, ha aggiunto il capo della Divisione malattie trasmissibili Koch, che verranno pubblicate delle misure a protezione delle categorie più a rischio, le persone sopra i 65 anni, con determinate patologie, come diabete o disturbi respiratori, in particolare per le case anziani, e gli istituti sanitari, che entreranno in vigore da lunedì.

In Svizzera al momento ci sono 210 casi diagnosticati, con una donna che è morta nel Canton Vaud. Koch ha spiegato che la malattia sta accelerando, colpendo sempre più le persone anziane. “Siamo al margine di un’ondata epidemica, ma questa passerà”.