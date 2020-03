Coronavirus: crescono a dismisura i casi in Ticino. Quasi 500 i contagiati in tutta la Svizzera. Il nostro il Cantone più colpito

BERNA/BELLINZONA - Prosegue inarrestabile l’epidemia di Coronavirus in Svizzera. Secondo i dati comunicati a mezzogiorno dall’Ufficio federale della sanità sono saliti a 491 i casi positivi. L’incremento è di ben 117 in più in un solo giorno.

Si aggrava in modo pesante anche il bilancio ticinese. Secondo i dati forni da Berna gli ammalati nel nostro Cantone hanno toccato quota 91, con una progressione di 23 cosi rispetto all’ultimo dato fornito ieri dal DSS che fissava a 68 gli ammalati da Coronavirus in Ticino. Il nostro Cantone resta di gran lunga quello più colpito di tutta la Svizzera.