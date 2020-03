LUGANO – Nella giornata che ha segnato il primo decesso per Coronavirus in Ticino e in cui i contagi hanno raggiunto quasi il centinaio, si è deciso anche di chiudere i valichi secondari, per impedire che entri in Svizzera chi non è autorizzato.

Intanto, alle scuole medie di Canobbio è venuto alla luce un caso di Coronavirus. Come riferisce ticinonews una classe è stata informata che un allievo che non era rientrato dalle vacanze di Carnevale per malattia è risultato positivo.