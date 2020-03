Coronavirus, le rigide misure di Trump: "Stop ai voli dall'Europa per un mese"

AMERICA – Il presidente americano Donald Trump ha parlato alla Nazionale annunciando alcune importanti misure per far fronte all’emergenza coronavirus. Per prima cosa è stato annunciato il divieto dei viaggi dall’Europa verso gli Stati Uniti per un mese. Il divieto entrerà in vigore domani, venerdì 13 marzo, e non riguarda la Gran Bretagna.

Nel suo discorso dalla Casa Bianca, Trump ha specificato che “il divieto dei viaggi dall’Europa agli Stati Uniti riguarda solo le persone e non le merci”. Le restrizioni avranno un pesante impatto sulle linee aeree. L’Europa è la prima destinazione per i viaggiatori americani. Lo scorso anno – stando ai dati forniti dal Dipartimento dei Trasporti – le linee aree hanno trasportato più di 72 milioni di passeggeri dagli USA all’Europa.

Sport e cinema colpiti dal virus

Anche il più famoso campionato di Basket deve fermarsi di fronte all’emergenza coronavirus. Nella notte è stato deciso di sospendere la NBA a tempo indeterminato dopo che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo al test. Primo caso positivo anche nella Serie A italiana. Il difensore della Juventus Daniele Rugani si è sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Il giovane, però, è asintomatico e ha chiarito di “stare bene” tramite il suo profilo Instagram. La Juventus, dal canto suo, ha fatto sapere di aver iniziato la procedura di isolamento. Ha scelto i social anche l’attore Tom Hanks per informare i follower di “essere positivo al coronavirus”.