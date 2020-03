Fiorello ai ticinesi: "Restate a casa, non fate peggiorare una situazione già pesante"

BELLINZONA – Bisogna rimanere a casa. E purtroppo, dalle immagini che giungono dalla Svizzera interna, non tutti l’hanno capito: assembramenti nei parchi a Lucerna e Berna, tanto per dire. In Ticino, forse è un po’ meglio, grazie ai vari appelli. In prima linea a chiedere di restare a casa c’è Matteo Pelli.

Si è fatto aiutare anche da un personaggio famoso come Fiorello, che ha lanciato un appello ai ticinesi.

“È seria, non prendete la questione sotto gamba”, dice il noto showman. “All’inizio sembra tutto lontano, si diceva che tanto in Italia stavano esagerando… invece no. Vi consiglio davvero di stare a casa, per chi può. Fatelo per non far peggiorare una situazione che è già pesante. Mi raccomando!”