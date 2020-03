Coronavirus, Cocchi: "Multe fino a 10mila franchi per chi trasgredisce le regole"

BELLINZONA – Chi trasgredisce le regole 'anti-coronavirus' decretate dalle autorità rischia fino a diecimila franchi di multa. Lo ha spiegato il Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi nella conferenza stampa d'aggiornamento alla popolazione. "Abbiamo – spiega a TeleTicino – notato una logica diminuzione del movimento delle persone. Bisogna dire che la popolazione segue con attenzione le raccomandazioni della Polizia".

Invitando la popolazione a restare a casa, Cocchi ha spiegato che "una passeggiata nel bosco, pur rispettando le distanze sociali tra gli altri, è consentita e non crea problemi. Una trentina di bambini a giocare in un parco giochi crea invece un problema nella diffusione di scambio del virus". E spiega ancora: "Le polizie comunali avranno maggiore tolleranza con le multe in questo periodo. Non bisogna però abusarne...".