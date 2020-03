Il decimo caso nel Principato è... il principe Alberto

MONTECARLO – Anche il Principe Alberto di Monaco è risultato positivo al test del Coronavirus. Lo comunica il Principato, pur specificando che le condizioni dell’uomo sono buone.

“Lo stato di salute del sovrano monegasco non desta alcuna inquietudine ed è seguito dal suo medico e dagli specialisti dell’Ospedale Princesse Grace. Il Principe Alberto continua a lavorare dal suo ufficio negli appartamenti privati di Palazzo in continuo contatto con i membri del suo gabinetto, del governo e dei suoi collaboratori”, si legge in una nota.

Aveva fatto il test dopo la positività del Ministro degli Interni Patrice Cellario e del Ministro di Stato Serge Telle.

Solo poche ore fa, ieri, Alberto si era rivolto alla nazione: “Il nostro paese sta vivendo si sta confrontando con la crisi sanitaria più grave della sua storia. Il nostro governo preparato all’epidemia e sono state prese le disposizioni necessarie. Per rallentare il diffondersi del virus vi chiedo di rimanere a casa mentre i lavoratori della sanità e della forza pubblica stanno lavorando per voi”. Stanziati 50 milioni per le aziende che soffrono a causa del virus.

Con quello di Alberto, i casi salgono a dieci nel Principato.