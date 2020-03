Locarno dice stop all'edilizia: "Multe per chi sgarra"

LOCARNO – Dopo Cevio, anche Locarno dice stop all'attività edilizia pubblica e privata e di tutte le attività artigianali legate all'edilizia, con limitazione alle urgenze di tutte le altre attività lavorative. L'Esecutivo lo ha deciso al termine della seduta straordinaria odierna.

Di seguito l'ordinanza municipale:

"Il Municipio di Locarno, vista la preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 di questi ultimi giorni e seguendo le pressanti quanto giustificate raccomandazioni dei responsabili sanitari e dei rappresentanti aziendali e sindacali, anche tenuto conto che buona parte della nostra popolazione è anziana, over 65 anni, quindi soggetti a rischio, essendo doveroso prendere delle misure incisive per gravi ragioni di sanità pubblica, anche per il fatto che bisogna reagire subito per evitare che si arrivi al blocco totale di tutte le attività, anche quelle legate alla sfera personale, visto che, purtroppo, non c'è più tempo da perdere e bisogna restare a casa, rispettando con rigore le direttive emanate dalle competenti Autorità federali e cantonali,

a norma degli articoli 107 e 192 LOC e di ogni altra norma di Legge al caso applicabile, richiamate le direttive emanate in materia dalle competenti Autorità federali e cantonali, appellandoci inoltre alla clausola generale di polizia,

ordina:

Art. 1

A partire da lunedì 23 marzo 2020 compreso e fino a nuovo avviso, è ordinata la chiusura di tutta l'attività edilizia pubblica e privata e di tutte le attività artigianali legate all'edilizia, come pure nel settore forestale svolte nel comprensorio comunale di Locarno;

Art. 2

Sono da limitare alle urgenze tutte le altre attività lavorative nel comprensorio comunale, fatta

eccezione per le attività lavorative espressamente autorizzate dal Governo cantonale;

Art. 3

È fatta eccezione per lavori autorizzati dal Municipio o dai competenti Uffici cantonali.

Art. 4

L'applicazione della presente ordinanza è affidata alla Polizia comunale della Città di Locarno, con l'eventuale supporto della Polizia cantonale.

Art. 5

Ai committenti non è concesso di applicare delle penali per la chiusura dei cantieri, dovuta a motivi di forza maggiore e di salute pubblica. Nel contempo le ditte implicate non sono autorizzate a formulare alcuna rivendicazione o pretesa in relazione al presente provvedimento.

Art. 6

I trasgressori verranno sanzionati a norma degli art. 145 e seguenti LOC, con una contravvenzione fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.-;

Art. 7

La presente ordinanza è pubblicata per 30 giorni a contare da lunedì 23 marzo 2020.

Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 9974.del 21.03.2020.