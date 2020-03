TICINO – Sale a 37 ( +9 da ieri) il numero di vittime di coronavirus in Ticino. Lo ha reso il Cantone tramite il sito ufficiale. I casi positivi registrati dall'inizio della pandemia, invece, salgono a 939 (+21 da ieri). Il bilancio è stato aggiornato alle 8:00 di questa mattina.

Nella giornata di ieri – lo ricordiamo – il Governo ha imposto lo stop all'edilizia e ha inasprito le direttive per industrie e alberghi, oltre ad aver vietato la spesa per gli over 65.