Da lunedì chiudono altri tre valichi. A Chiasso corsia speciale per i frontalieri del sanitario

TICINO – Da lunedì 23 marzo 2020 alle ore 23.00, tre altri valichi al confine nazionale nel Cantone Ticino saranno temporaneamente chiusi e il traffico verrà canalizzato presso i grandi valichi di confine. Con questa misura l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) reagisce al forte calo del traffico frontaliero, che rispetto al mese precedente è diminuito di oltre il 70 per cento.

Dalla scorsa settimana l’AFD controlla i confini con la Germania, l’Austria, la Francia e l’Italia, attuando la decisione del Consiglio federale del 16 marzo. A seguito delle disposizioni più severe in materia di entrata, il traffico frontaliero è diminuito di oltre il 70 per cento rispetto al mese precedente. Ciò richiede un’ulteriore canalizzazione del traffico presso i grandi valichi di confine. Da lunedì 23 marzo 2020, tre altri valichi saranno chiusi completamente o durante gli orari notturni. In totale rimarranno aperti 5 grandi valichi di confine al confine ticinese con l’Italia.

Per quanto riguarda il traffico delle persone, restano valide le restrizioni relative all’entrata. Lo svolgimento del traffico merci non subirà restrizioni.

Alle persone che lavorano nel settore sanitario o esercitano professioni di pari importanza sono riservati valichi di confine e corsie speciali a Chiasso Brogeda (autostrada). Lo stesso vale per il trasporto di merci importanti (materiali per impiego sanitario, generi alimentari, merci deperibili ecc.).

L’elenco dei valichi di confine aperti e delle corsie speciali è pubblicato sul sito Internet dell’AFD e aggiornato se necessario. Gli adeguamenti riguardano i seguenti valichi di confine:

Brusata, Dirinella (chiusura totale), Gandria (chiusura dalle ore 20.00 alle ore 05.00)