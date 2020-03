Il Cardiocentro curerà i pazienti affetti da Coronavirus

LUGANO – Anche il Cardiocentro ospiterà i pazienti colpiti da coronavirus (Covid-19). Lo comunicano i vertici dell'ospedale del cuore tramite una nota che vi riportiamo per esteso:

"Il sistema sanitario del Canton Ticino sta affrontando una sfida epocale per fronteggiare la pandemia da COVID-19. Tutti gli istituti, pubblici e privati, lavorano quotidianamente fianco a fianco nell’interesse dei pazienti e dell’intera comunità. Ognuno, per vincere questa battaglia, è chiamato a fare la propria parte".

Il Cardiocentro Ticino ha deciso di mettere a disposizione dei pazienti affetti da Coronavirus, l’intero secondo piano della clinica. In un brevissimo lasso di tempo sono stati infatti creati 12-14 letti acuti tra Cure intense e Cure continue. Questi letti saranno dedicati in particolare a pazienti che soffrono di patologie cardiache, che sappiamo purtroppo essere uno dei maggiori fattori di rischio mortalità per chi contrae il COVID-19.

L’iniziativa del Cardiocentro Ticino è stata condivisa e apprezzata dalla Cellula di Crisi Cantonale e dall’EOC. Il “nuovo” piano è pronto ad accogliere i pazienti da oggi, in modo da facilitare la gestione dei ricoveri in previsione del picco della malattia che si aspetta nel corso delle prossime due settimane. I pazienti ordinari del Cardiocentro non devono in alcun modo temere questo cambiamento. In linea con il mandato conferito al nostro istituto ed in un regime di massima sicurezza – è prevista una totale separazione delle aree di cura - l’ospedale del cuore continuerà ad assicurare il massimo supporto a tutti i malati cardiopatici del Ticino e non modificherà in nessun modo la gestione delle urgenze cardiologiche e cardiochirurgiche (mantenendo attivi gli abituali 9 letti di Cure Intense per i pazienti non-COVID-19).

L’attività Ambulatoriale è stata provvisoriamente sospesa ma verrà mantenuto un servizio di Day Hospital, dalle 08.00 alle 18.00, per rispondere alle necessità del territorio e dei medici curanti. Nel contempo è sempre attivo un numero d’urgenza H24 (+41 91 805 31 11) che può essere consultato in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità.

In questo momento di grande difficoltà, il Consiglio di Fondazione, la Direzione, i Primari, i medici, lo staff infermieristico e paramedico, e tutto il personale amministrativo del Cardiocentro, sono uniti in prima linea insieme all’intero sistema sanitario ticinese per vincere questa sfida e assistere la popolazione".