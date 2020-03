Coop, Migros, Manor e Denner sospendono le aperture serali del giovedì

TICINO – I soci Disti, l’associazione mantello che raggruppa le maggiori insegne della Grande Distribuzione quali Coop, Denner, Manor e Migros comunicano che "da subito e fino a nuovo avviso sospendono le aperture serali del Giovedi. I punti di vendita chiuderanno quindi alle 19.00 invece delle 21".

Se da una parte riteniamo importante mantenere delle finestre di orari d’apertura a maglie larghe, per favorire la frequenza della clientela su più ore (evitando quindi di dover limitare le entrate nei punti vendita, con conseguenti code all’esterno), ci preme d’altra parte far sì che i nostri collaboratori possano godere una pausa appena è possibile.



Pensiamo infatti che al giovedì sera nell’attuale situazione saranno pochi i consumatori che si recheranno nei supermercati per fare la spesa alimentare. Cogliamo l’occasione per ringraziare con gratitudine il personale della vendita e dei servizi ad essa associati per lo spirito collaborativo sin qui dimostrato. Ricordiamo alla popolazione che non è necessario fare scorte più del dovuto, in quanto non sussistono problemi di fornitura di alimentari.